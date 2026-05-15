«Ювентус» готовит предложение «Ливерпулю» по трансферу Алисона Бекера — Скира

Итальянский «Ювентус» готовит первое предложение английскому «Ливерпулю» по переходу бразильского голкипера Алисона Бекера. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Ведутся переговоры о переходе Алисона Бекера в «Ювентус». Лучано Спаллетти настаивает на приобретении бразильского вратаря. Готов контракт до 2029 года (€ 5 млн в год). Алисон, похоже, заинтересован в переходе в «Ювентус», который в ближайшие недели готовит первое предложение для «Ливерпуля», — написал Скира.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 33-летний Алисон Бекер провёл 25 матчей. Также на его счету шесть игр в Лиге чемпионов.