Эмери: у нас с «Ливерпулем» одинаковое количество очков, чем мы должны гордиться

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 37-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 15 мая.

«Сейчас для нас очень важно всё. То, как мы приближаемся к концу сезона с учётом нашей цели, которая так близка, — это невероятно. В начале сезона мы ожидали серьёзных испытаний, финишировать в первой пятёрке — просто фантастика.

Играем против команды, которая в начале сезона считалась фаворитом и претендентом на победу, потому что в прошлом году они выиграли Премьер-лигу. Они были фаворитами наряду с «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

У нас с ними одинаковое количество очков, это фантастика, чем мы должны очень гордиться. Теперь дело за тем, как сможем проверить себя, играя с ними. У «Ливерпуля» фантастический тренер, фантастические игроки. Возможно, они не показывают такой же стабильности, как в прошлом году, но это всё ещё фантастическая команда, игроки и тренер. Играть с ними в 37-м туре на «Вилла Парк» с 59 очками в активе — это что-то невероятное», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.