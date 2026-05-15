Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмери: у нас с «Ливерпулем» одинаковое количество очков, чем мы должны гордиться

Эмери: у нас с «Ливерпулем» одинаковое количество очков, чем мы должны гордиться
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче 37-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча состоится сегодня, 15 мая.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
15 мая 2026, пятница. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас для нас очень важно всё. То, как мы приближаемся к концу сезона с учётом нашей цели, которая так близка, — это невероятно. В начале сезона мы ожидали серьёзных испытаний, финишировать в первой пятёрке — просто фантастика.

Играем против команды, которая в начале сезона считалась фаворитом и претендентом на победу, потому что в прошлом году они выиграли Премьер-лигу. Они были фаворитами наряду с «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

У нас с ними одинаковое количество очков, это фантастика, чем мы должны очень гордиться. Теперь дело за тем, как сможем проверить себя, играя с ними. У «Ливерпуля» фантастический тренер, фантастические игроки. Возможно, они не показывают такой же стабильности, как в прошлом году, но это всё ещё фантастическая команда, игроки и тренер. Играть с ними в 37-м туре на «Вилла Парк» с 59 очками в активе — это что-то невероятное», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Слот: есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android