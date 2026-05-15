Определены судейские назначения на матчи заключительного, 34-го тура Первой лиги

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 34-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: Артур Сагдиев (Набережные Челны) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дон), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Иван Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Иван Новиков (Москва);

«Арсенал» — «Родина»: Данил Набока (Краснодар) – Илья Довольнов (Тюмень), Дмитрий Семёнов (Петрозаводск), резервный судья – Олег Журавлёв (Подольск), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Волга» — «Факел»: Данил Каширин (Уфа) – Виктор Медведев (Москва), Федор Валявин (Саратов), резервный судья – Ян Марушко (Самара), инспектор – Рудольф Исаков (Санкт- Петербург), делегат – Иван Егоров (Москва);

«КАМАЗ» — «Сокол»: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург) – Руслан Шекемов (Нальчик), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону), резервный судья – Кирилл Гарафутдинов (Москва), инспектор – Юрий Князев (Курск), делегат – Кирилл Карелин (Москва);

«Ротор» — «Чайка»: Антон Сидорин (Москва) – Алексей Линкин (Воронеж), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Максим Суханов (Московская область), Дмитрий Попов (Москва), делегат – Рубен Миранцев (Москва);

«Спартак» Кострома – «Уфа»: Матвей Заика (Ростов-на-Дону) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Альмир Хатмуллин (Московская область), резервный судья – Данила Цурков (Москва), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Челябинск» — «Шинник»: Сергей Федотов (Нижний Новгород) – Вячеслав Охрименко (Майкоп), Евгений Булатов (Каменск-Уральский), резервный судья – Дмитрий Голов (Омск), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Антон Воронцов (Москва);

«Черноморец» — «Урал»: Михаил Плиско (Санкт-Петербург) – Александр Туркин (Астрахань), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Виталий Молдован (Краснодар), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Торпедо» — «Енисей»: Олег Гусаков (Кисловодск) – Эдуард Шарипов (Уфа), Павел Новиков (Санкт-Петербург), резервный судья – Владислав Егоров (Московская область), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Пётр Петухов (Москва).