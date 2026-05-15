Шакира и Burna Boy стали авторами официального гимна чемпионата мира — 2026

Известные музыкальные исполнители Шакира и Burna Boy стали авторами официального гимна чемпионата мира — 2026 под названием Dai Dai. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА на официальном сайте организации.

Отмечается, что композиция выпущена в поддержку Глобального образовательного фонда ФИФА, цель которого — собрать к концу ЧМ $ 100 млн, чтобы обеспечить детям по всему миру доступ к качественному образованию и возможностям для занятий футболом.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

