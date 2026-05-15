Орлов высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ «Ростов» — «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался в преддверии матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Зенит». В этом матче сине-бело-голубые могут официально завоевать чемпионский титул. Для этого им будет достаточно даже ничейного результата.

«В последнем туре «Зенит» устроит даже ничья, потому что при равенстве очков у «Зенита» преимущество по личным встречам. Но, конечно, никто на ничью играть не собирается. Там нужно сразу гол забивать с ходу… «Ростов» — команда, там футболисты хорошие. Иранец вот этот Мохеби, центральный нападающий боец, Роналдо», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».