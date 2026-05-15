КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА за использование зрителями пиротехники

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) применил штрафные санкции к московским «Спартаку» и ЦСКА после финала Пути регионов Фонбет Кубка России. «Спартак» выиграл со счётом 1:0.

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 114 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 40 000 рублей.

В соответствии со статьёй 116 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 39 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера – оштрафовать ПФК ЦСКА г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 5 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 114 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.