КДК РФС дисквалифицировал Андраде на два матча, на один из них условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника калининградской «Балтики» Кевина Андраде после удаления в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) на две игры, на одну из которых — условно.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

«В соответствии с частью 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за грубую игру – дисквалифицировать футболиста ФК «Балтика» г. Калининград Андраде Мурилло Кевина Орландо на два матча РПЛ, при этом один матч считать реальным исполнением спортивной санкции, а один матч условным исполнением спортивной санкции.

Установить для футболиста ФК «Балтика» г. Калининград Андраде Мурилло Кевина Орландо испытательный срок до 31 декабря 2026 года», — приводится текст решений на официальном сайте РФС.

