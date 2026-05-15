Главный тренер «Краснодара»: хотели, чтобы в последнем туре всё зависело только от нас

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед заключительным матчем сезона в Мир РПЛ. Соперником «быков» станет «Оренбург».

17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Оренбург
«Последняя игра чемпионата. К сожалению, не всё зависит от нас. Но мы должны оставаться профессионалами. Проделана большая работа. Даже не видно, какая проделана работа и какой характер проявили футболисты. Мы обязаны хорошо закончить сезон. Знаю, что будет много зрителей. Очень важно сыграть для себя и болельщиков и биться, пока есть хоть один шанс.

Плюс через 10 дней у нас Суперфинал Кубка России. Сезон закончится этой игрой. Есть много что доказывать и себе, и остальным. Хотели к последнему туру подойти в другом положении, чтобы всё зависело только от нас. Но так бывает. Уже нет времени грустить. Надо максимально хорошо сделать свою работу в воскресенье», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

