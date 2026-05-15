«Каждый футболист расстроен». Мусаев — о поражении «Краснодара» от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о реакции в команде на поражение в матче 29-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:2).

Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Обычно мы привыкли надеяться только на себя. Но пока есть шансы, надо делать свою работу хорошо и ждать, что будет в матче «Ростов» — «Зенит».

На этой неделе было два выходных после «Динамо». Мы прилетели на базу, провели восстановительную тренировку. Позавчера был выходной, вчера — первая тренировка. Также были индивидуальные разговоры. Видно, что каждый футболист расстроен. Но поражения — часть нашей профессии. Правильно Пальцев сказал, что только выиграли — надо забывать. То же самое с поражением. Надо быть сильными. Так случилось. Мы должны были выигрывать, но даже не сохранили ничью. Надо находить эмоции, заряжать друг друга и идти дальше», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

