Игрок «Краснодара» Пальцев — о заключительном туре РПЛ: надежда умирает последней
Поделиться
Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался перед заключительным матчем сезона в Мир Российской Премьер-Лиге. Соперником «быков» в рамках 30-го тура чемпионата страны станет «Оренбург». Игра пройдёт в Краснодаре. За тур до конца сезона «быки» идут на втором месте, отставая от «Зенита» на два очка.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
— Какие мысли перед последним матчем чемпионата?
— Желание только выиграть, победить в игре с «Оренбургом» и ждать осечки «Зенита».
— Валентин, насколько тяжело верить в чудо?
— Надежда всегда умирает последней, поэтому не тяжело, — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
Комментарии
- 15 мая 2026
-
12:03
-
12:03
-
11:30
-
11:20
-
11:01
-
10:52
-
10:45
-
10:39
-
10:38
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:20
-
10:05
-
10:02
-
09:57
-
09:50
-
09:37
-
09:34
-
09:28
-
09:27
-
09:10
-
08:54
-
08:35
-
08:25
-
08:09
-
07:29
-
07:23
-
07:22
-
07:04
-
04:57
-
04:33
-
04:19