Игрок «Краснодара» Пальцев — о заключительном туре РПЛ: надежда умирает последней

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался перед заключительным матчем сезона в Мир Российской Премьер-Лиге. Соперником «быков» в рамках 30-го тура чемпионата страны станет «Оренбург». Игра пройдёт в Краснодаре. За тур до конца сезона «быки» идут на втором месте, отставая от «Зенита» на два очка.

— Какие мысли перед последним матчем чемпионата?

— Желание только выиграть, победить в игре с «Оренбургом» и ждать осечки «Зенита».

— Валентин, насколько тяжело верить в чудо?

— Надежда всегда умирает последней, поэтому не тяжело, — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.