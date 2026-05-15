Иван Сергеев: «Краснодар» стал для «Динамо» каким-то заклятым соперником

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев назвал «Краснодар» заклятым соперником для бело-голубых. В матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «быков» со счётом 2:1. После этой игры чёрно-зелёные утратили лидерство в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— Желание поквитаться с «Краснодаром» зашкаливало?
— Конечно. Без спортивной злости в футболе никуда! За это мы и любим спорт. Настраивались только на победу. «Краснодар» в последнее время стал каким-то просто заклятым для нас соперником! Увы, вылетели из Кубка по пенальти. Так что дополнительно мотивировать нас не нужно было. Проявили характер, выиграли, — приводит слова Сергеева «Спорт-экспресс».

