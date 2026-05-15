Иван Сергеев: «Краснодар» стал для «Динамо» каким-то заклятым соперником
Поделиться
Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев назвал «Краснодар» заклятым соперником для бело-голубых. В матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» обыграло «быков» со счётом 2:1. После этой игры чёрно-зелёные утратили лидерство в турнирной таблице.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32' 1:1 Тюкавин – 48' 2:1 Сергеев – 90+3'
— Желание поквитаться с «Краснодаром» зашкаливало?
— Конечно. Без спортивной злости в футболе никуда! За это мы и любим спорт. Настраивались только на победу. «Краснодар» в последнее время стал каким-то просто заклятым для нас соперником! Увы, вылетели из Кубка по пенальти. Так что дополнительно мотивировать нас не нужно было. Проявили характер, выиграли, — приводит слова Сергеева «Спорт-экспресс».
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2026
-
12:03
-
12:03
-
11:30
-
11:20
-
11:01
-
10:52
-
10:45
-
10:39
-
10:38
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:20
-
10:05
-
10:02
-
09:57
-
09:50
-
09:37
-
09:34
-
09:28
-
09:27
-
09:10
-
08:54
-
08:35
-
08:25
-
08:09
-
07:29
-
07:23
-
07:22
-
07:04
-
04:57
-
04:33
-
04:19