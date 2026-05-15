Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Краснодара» объяснил, с чем связано поражение от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» объяснил, с чем связано поражение от «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев проанализировал ошибки своей команды в матче 29-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

«Когда счёт с «Динамо» стал 1:1, мы хорошо владели игрой. Были стопроцентные моменты, которые не смогли реализовать. Есть одна претензия — как мы играли в концовке. Если нас не устраивает счёт, мы должны всей командой бежать вперёд. Чтобы у соперника не было шансов. С 88-й минуты мы пошли в атаку, чего нельзя было делать. Надо было принимать соперника в штрафной, зарабатывать ауты, угловые. Можно было из этих позиций идти в риск, но, когда ситуация не готова, мы не можем бросать зоны и идти в атаку. Это была наша несдержанность. Понимаю, почему так было, — все хотели забить. Но так действовать было нельзя. Второй момент — ничья оставила бы нам шансы. Тогда «Зениту» нужна была бы только победа. Но это эмоции. Все хотели выиграть. Было видно, что игра идёт. Но мы не должны такое повторять», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Материалы по теме
«Каждый футболист расстроен». Мусаев — о поражении «Краснодара» от «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android