Главный тренер «Краснодара» Мусаев отреагировал на критику в адрес Боселли и Ленини

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике в адрес игроков Хуана Боселли и Кевина Ленини за неиспользованные моменты в матче 29-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:2).

11 мая 2026, понедельник. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 32'     1:1 Тюкавин – 48'     2:1 Сергеев – 90+3'    

— После игры с «Динамо» во многих шоу Ленини и Боселли называли антигероями. Вы говорили с ними?
— Я не смотрю никакие телешоу. Я и без этого их поддержал. Они сами переживают. У них были хорошие шансы. К Боселли нет никаких претензий. Он настоящий спортсмен, хороший человек! Вижу его старание. Что можно сказать? Понимаю, когда человек плохо тренируется, нарушает режим. Тогда хочешь сказать: «Ты сам виноват в своих бедах».

По Ленини такая же ситуация — это один из самых сильных отрезков за его карьеру в «Краснодаре». Претензий больших к ним нет. Самое плохое, если мы начнём искать виноватых. Мы должны на это указать, что и сделали на теории. Но двигаемся вперёд, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

