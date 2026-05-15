Мусаев: если чемпионом будет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к сезону

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге с «Зенитом». Перед решающим туром петербуржцы опережают «быков» на два очка. Если «Зенит» не проиграет в гостях «Ростову», то станет чемпионом.

«Считаю, что в матче «Ростов» — «Зенит» должен победить сильнейший. Кто за кого болеет — личное дело каждого. «Зенит» и мы набрали большое количество очков, оторвались от преследователей. Гонку никто не проиграет. Нужно честно соревноваться. Если чемпионами будем мы, будем рады. Если будет «Зенит», поздравим их и будем готовиться к сезону», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.