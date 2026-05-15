Главный тренер «Краснодара»: на поле нет равнодушных, каждый отдаёт силы команде

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о результатах клуба в последних сезонах.

«Думаю, если посмотреть, то команда третий год борется за топ-2. Будет второй финал Кубка. Это большое достижение. С не самыми большими возможностями и с огромной конкуренцией в лице всех команд. Не только московские клубы и «Зенит», но и «Балтика», «Рубин». Но оценку нам должны дать руководство, болельщики и пресса. Самое главное не то, что мы идём на высоких местах, а что на поле нет равнодушных! Часто травмы, карточки. Мы играем на характере. Это самое главное. Каждый из нас отдаёт свои силы команде», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.