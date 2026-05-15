«Один день погрустили и идём дальше». Пальцев — о поражении от «Динамо»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев высказался о поражении южного клуба в матче 29-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Игра предпоследнего тура Мир Российской Премьер-Лиги завершилась со счётом 2:1 в пользу московского коллектива.

— Насколько получилось абстрагироваться от прошлой игры и переключиться уже на предстоящую?

— Нам всегда говорят в раздевалке после побед: «Один день радуемся, забываем, сразу готовимся к следующей игре».

После поражения, я скажу сейчас за себя, один день погрустили и идём дальше», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.