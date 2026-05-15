«Арсенал» представил новый комплект домашней игровой формы

Английский «Арсенал» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму на предстоящий сезон-2026/2027.

«В основе этой футболки лежит верность нашему безошибочно узнаваемому стилю: насыщенный красный цвет основной части сочетается с белоснежными рукавами, создавая мгновенно узнаваемый силуэт. Дизайн включает в себя тонкие визуальные отсылки к стадиону «Эмирейтс», в том числе оригинальный воротник, вдохновлённый формами крыши, и едва заметный красный узор по всей поверхности, добавляющий глубины и текстуры», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Арсенал»

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 79 очков за 36 матчей.

