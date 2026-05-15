Рапопорт — о Тюкавине в «Зените»: € 20 млн — серьёзно, но хочет ли «Динамо» быть донором?

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт отреагировал на новости о возможном переходе Константина Тюкавина из «Динамо» в петербургский клуб.

«В ситуации Тюкавина и «Зенита» многое зависит от «Динамо». У него стоит отступная сумма для иностранных клубов, поэтому, если «Динамо» не захочет его отдавать, это не произойдёт. Тюкавин, конечно, усилит «Зенит», он молодой, но уже опытный игрок, такой нужен.

Вот, например, переход Дивеева. Я в такое не верил, для меня было поразительно, как «Зенит» так сработал. Как его можно сравнивать с Лусиано? Дивеев — системообразующий игрок, на нём вся оборона. ЦСКА этим решением и себя ослабили, и «Зениту» помогли. Так вот то же самое с Тюкавиным. 20 миллионов — серьёзные деньги, но насколько «Динамо» в них нуждается, насколько они хотят быть клубом-донором? У них есть «ВТБ», есть Костин. Я не очень в это верю, хотя всё возможно. А со стороны «Зенита» это хороший вариант», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.