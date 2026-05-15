Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Зенита» Горшков: Дуран не смог принести пользу и проиграл конкуренцию Соболеву

Экс-игрок «Зенита» Горшков: Дуран не смог принести пользу и проиграл конкуренцию Соболеву
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о нападающих сине-бело-голубых Джоне Дуране и Александре Соболеве.

«Всем ясно, что трансфер Дурана неудачный. Он не смог принести пользу команде и проиграл конкуренцию Соболеву. Александр же удивляет. На каком-то промежутке не мог себя найти, но через желание ему улыбнулась удача. Саша стал приносить команде пользу, стал основным игроком», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Джон Дуран, выступающий за «Зенит» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра», покинул расположение санкт-петербургского клуба в связи с личными обстоятельствами.

Материалы по теме
Дуран досрочно расторг с «Зенитом» арендное соглашение — Капера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android