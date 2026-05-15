Экс-игрок «Зенита» Горшков: Дуран не смог принести пользу и проиграл конкуренцию Соболеву

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о нападающих сине-бело-голубых Джоне Дуране и Александре Соболеве.

«Всем ясно, что трансфер Дурана неудачный. Он не смог принести пользу команде и проиграл конкуренцию Соболеву. Александр же удивляет. На каком-то промежутке не мог себя найти, но через желание ему улыбнулась удача. Саша стал приносить команде пользу, стал основным игроком», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что Джон Дуран, выступающий за «Зенит» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра», покинул расположение санкт-петербургского клуба в связи с личными обстоятельствами.