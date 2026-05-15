«Хочу говорить о сезоне в целом». Эмери — о последних результатах «Астон Виллы» в АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о последних результатах команды в чемпионате Англии. «Астон Вилла» не смогла выиграть в трёх последних матчах английской Премьер-лиги.

«Моя цель за все годы нашей совместной работы, как и в этом году, судя по нашим результатам, — выступать на самом высоком уровне в различных соревнованиях. У нас достаточно игроков, достаточно менталитета, чтобы бороться в Премьер-лиге на уровне лучших команд. Будем стараться занять наилучшую позицию, как это делаем сейчас.

В Европе, как и два года назад, в прошлом и этом году, дойдя до полуфиналов, четвертьфиналов и финала, не ищем оправданий. Лучшие команды мира демонстрируют стабильность в различных соревнованиях, будучи конкурентоспособными, мы это делаем. Можно говорить о последних матчах, но когда начинали сезон в ноябре и декабре, тоже повторяли одно и то же: «Мы должны быть стабильными на протяжении 38 матчей».

За 38 матчей достигнем своей цели, действуя абсолютно честно. Всё, что делаем, имеет смысл в конце сезона. Можно говорить о первых пяти матчах в начале сезона, когда не выигрывали, и в тот момент мы были обеспокоены. Сейчас можем говорить, почему не выигрываем некоторые матчи в последние два месяца, но хочу говорить о сезоне в целом и о том, как мы выглядим после 36 матчей», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

