«Пока воздержусь от окончательной оценки». Компани — о сезоне для «Баварии»

Главный тренер немецкой «Баварии» Венсан Компани высказался о сезоне-2025/2026. Команда стала чемпионом страны и добралась до полуфинала Лиги чемпионов.

«Пока воздержусь от окончательной оценки, впереди ещё решающий финал Кубка, который имеет для нас огромное значение. Мы много побеждали, пережили много эмоций, и многие игроки выросли. Новички сделали нас сильнее: Лучо Диас и Ленарт Карл привнесли в команду что-то новое – это позитивное развитие. Планка поднята очень-очень высоко, и наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы продолжать развиваться и в следующем году», — приводит слова Компани пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В финале Кубка Германии «Бавария» сыграет со «Штутгартом» 23 мая.