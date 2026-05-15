Орлов рассказал, какого тренера хочет видеть в «Динамо»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал, какого тренера хочет видеть во главе московского «Динамо». Он поддержал кандидатуру нынешнего наставника Ролана Гусева.

«На днях было сообщение, что ЦСКА рассматривает Ролана Гусева на роль главного тренера. Он же за ЦСКА играл лет семь. Понимаете? Но «Динамо» достался Осипенко. Он тихоход и столько ошибок делает… Надо «Динамо» подобрать хороших игроков. Под Гусева их не подбирали ещё? Естественно. Поэтому я за Гусева. Хочется, чтобы в «Динамо» был наш специалист, российский», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».