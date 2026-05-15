Шеймус Коулман покинет «Эвертон» летом после 17 лет в клубе

37-летний ирландский защитник Шеймус Коулман покинет английский «Эвертон» после завершения сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Шеймус Коулман – один из величайших игроков и капитанов «Эвертона» всех времён – объявил, что его славная игровая карьера в клубе, длившаяся более 17 лет, подойдёт к концу с истечением срока действия его контракта в следующем месяце.

Любимец болельщиков, который перешёл при Дэвиде Мойесе из «Слайго Роверс» в январе 2009 года за £ 60 тыс., теперь посвятит это лето принятию решения о своих дальнейших шагах. Защитник может либо занять тренерскую должность в «Эвертоне», либо продолжить игровую карьеру в другом клубе и в сборной Ирландии.

Современная икона «Эвертона», любимый болельщиками, товарищами по команде и персоналом, прославившийся своим лидерством и отношением к делу как на поле, так и за его пределами, Коулман является рекордсменом клуба по количеству матчей в Премьер-лиге — 372», — написано в сообщении «Эвертона».