Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шеймус Коулман покинет «Эвертон» летом после 17 лет в клубе

Шеймус Коулман покинет «Эвертон» летом после 17 лет в клубе
Комментарии

37-летний ирландский защитник Шеймус Коулман покинет английский «Эвертон» после завершения сезона. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Шеймус Коулман – один из величайших игроков и капитанов «Эвертона» всех времён – объявил, что его славная игровая карьера в клубе, длившаяся более 17 лет, подойдёт к концу с истечением срока действия его контракта в следующем месяце.

Любимец болельщиков, который перешёл при Дэвиде Мойесе из «Слайго Роверс» в январе 2009 года за £ 60 тыс., теперь посвятит это лето принятию решения о своих дальнейших шагах. Защитник может либо занять тренерскую должность в «Эвертоне», либо продолжить игровую карьеру в другом клубе и в сборной Ирландии.

Современная икона «Эвертона», любимый болельщиками, товарищами по команде и персоналом, прославившийся своим лидерством и отношением к делу как на поле, так и за его пределами, Коулман является рекордсменом клуба по количеству матчей в Премьер-лиге — 372», — написано в сообщении «Эвертона».

Материалы по теме
Топ-события пятницы: старт хоккейного ЧМ, финал Кубка Гагарина, АПЛ и титульник Малыхина
Топ-события пятницы: старт хоккейного ЧМ, финал Кубка Гагарина, АПЛ и титульник Малыхина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android