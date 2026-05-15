Александр Горшков: главное, чтобы у «Зенита» не было мыслей, что с «Ростовом» всё решено

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче 30-го тура Мир РПЛ с «Ростовом».

«Главное, чтобы у «Зенита» не было спокойствия в матче с «Ростовом». Чтобы не было мыслей, что всё решено. Нужен правильный настрой к матчу. Тогда «Зенит» должен выиграть. Уровень игроков в команде сильный.

Осечка «Краснодара» с «Динамо» не удивила. Предполагалось, что либо «быки», либо «Зенит» могут потерять очки. Тут ещё многое зависит от везения. У «Краснодара» были выходы в концовке один на один», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.