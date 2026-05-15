37-летний Шеймус Коулман высказался о предстоящем уходе из «Эвертона» после сезона

37-летний ирландский защитник Шеймус Коулман рассказал о решении покинуть английский «Эвертон» после завершения сезона.

«После более чем 17 лет в этом великом футбольном клубе я решил, что этот сезон станет для меня последним в качестве игрока. Хочу поблагодарить болельщиков за их невероятную поддержку. Вы помогли мне больше, чем вы можете себе представить. Я всегда старался ставить футбольный клуб «Эвертон» на первое место, и вы все для меня очень много значите. Я живу в городе, вижу вас всех каждый день, и я передал вашу любовь к футбольному клубу в раздевалку, чтобы объяснить ребятам, как много «Эвертон» значит для людей.

Также благодарю своих тренеров, товарищей по команде и весь персонал «Эвертона». Они видели меня счастливым, грустным, злым, эмоциональным, но главной целью всегда был футбольный клуб «Эвертон». Спасибо вам за то, что сделали меня лучшим капитаном и товарищем по команде. Это невероятный футбольный клуб с невероятными людьми.

Конечно, после такого важного решения я хочу провести лето, сосредоточившись на том, что ждёт меня и мою семью дальше. Вы все знаете о моей любви к «Эвертону», и я также очень люблю Ирландию. Клуб был невероятно добр ко мне. Они предложили мне возможность остаться в клубе. Тренер и персонал были великолепны, и думаю, что, поскольку это такое важное решение для моего будущего, я собираюсь взять хороший, долгий отпуск и оглянуться на то, что было удивительным временем в качестве футболиста «Эвертона».

Приехав сюда в 20 лет из «Слайго Роверс» в резервную команду, я просто надеялся произвести достаточное впечатление, чтобы попасть на скамейку запасных. Подумать только, я провёл наибольшее количество матчей в Премьер-лиге за «Эвертон» и стал капитаном этого великого футбольного клуба – это превзошло все мои самые смелые мечты.

Это всегда будет мой клуб. Я рад, что я здесь так долго, что могу сказать, что у меня есть команда, за которую я буду болеть всю оставшуюся жизнь. Моя семья, здесь и в Ирландии, – это эвертонцы на всю жизнь. В этом есть что-то особенное — осознание того, что в будущем мы всегда будем поддерживать «Эвертон». Это всегда будет мой клуб. Спасибо, что позволили мне быть его частью более 17 лет», — приводит слова Коулмана официальный сайт «Эвертона».