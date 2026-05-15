«Борнмут» объявил, что Маркос Сенеси покинет клуб после окончания сезона
Аргентинский защитник Маркос Сенеси покинет английский «Борнмут» летом. Об этом сообщил официальный сайт «Борнмута».

«Борнмут» подтверждает, что Маркос Сенеси покинет клуб этим летом по истечении контракта, завершив четыре незабываемых года на южном побережье. С момента перехода из «Фейеноорда» в 2022 году центральный защитник был ключевой фигурой в одном из самых успешных периодов в истории клуба.

Внушительный игрок обороны провёл 124 матча за «Борнмут» и сыграл важную роль в укреплении позиций клуба в Премьер-лиге», — написано в сообщении клуба.

«С первого дня моего приезда я почувствовал себя в этом клубе как дома. Я горжусь всем, чего мы достигли за последние четыре года, и благодарен за поддержку, которую мне всегда оказывали болельщики.

«Борнмут» всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я буду с теплотой вспоминать время, проведённое здесь. Сейчас до конца сезона ещё две важные игры, и я с нетерпением жду, чего мы сможем добиться вместе», — сказал Сенеси.

