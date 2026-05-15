«Брентфорд» сообщил о трансфере защитника из «РБ Зальцбург»

Английский «Брентфорд» на официальном сайте объявил о переходе защитника Янника Шустера из австрийского «РБ Зальцбург».

«19-летний игрок подписал контракт до июня 2031 года с возможностью продления ещё на один год.

Центральный защитник прибывает в Западный Лондон, закрепившись в основном составе «Зальцбурга» в этом сезоне, проведя 29 матчей во всех соревнованиях и забив один гол.

Шустер, выступающий за молодёжную сборную Австрии до 21 года, также трижды принимал участие в Лиге Европы в этом сезоне, в том числе выходил в стартовом составе в матче с «Астон Виллой» из Премьер-лиги», — написано в сообщении клуба.