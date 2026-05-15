Хуан Карседо: российские парни — ядро «Спартака»

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о костяке красно-белых. По его словам, «ядро команды» состоит из российских футболистов.

«Российские парни — ядро команды. У них есть характер и мастерство, они знают клуб лучше всех нас. Стараемся убедить их, что они важные игроки», — сказал Хуан Карседо в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 51 очком, отставая от идущего третьим «Локомотива» на два балла. У красно-белых остаются математические шансы войти в тройку лидеров по итогам 30-го тура чемпионата страны.

Комментарии
