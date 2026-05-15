Червиченко: «Зенит» точно не показывал чемпионской игры в этом году

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в критическом ключе высказался о санкт-петербургском «Зените». Он заявил, что сине-бело-голубые не показывают чемпионский футбол, а также констатировал трансферные провалы клуба.

«Не знаю, сколько денег «Зенит» потерял на Дуране. У клуба всё очень плохо с покупками последние два года. «Зенит» не может продать старых бразильцев, с новыми тоже проблемы. Мне кажется, чемпионство у клуба совершенно не заслуженное, если оно будет. «Зенит» точно не показывал в этом году чемпионской игры», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.