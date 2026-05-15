Бубнов: в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидят «Зенит»

Бубнов: в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидят «Зенит»
Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение, что санкт-петербургский «Зенит» не пользуется популярностью у большинства болельщиков в России. В 30-м туре Мир РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Ростовом» на выезде. В случае победы или ничьей «Зенит» станет чемпионом страны.

«Пошли разговоры, что они («Ростов». — Прим. «Чемпионата») могут сняться, что у них проблемы с финансами, но я в это не верю. Ну, ему (тренеру «Ростова» Альбе. — Прим. «Чемпионата») по-любому себя нужно лишний раз показать, что он для российской лиги является тренером высокой квалификации. Поэтому, думаю, они упрутся, плюс, быстрее всего, народ придёт. Потому что народ, думаю, в Ростове, как и во всей стране, почему-то ненавидит «Зенит». Но почему — неизвестно (смеётся)», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

