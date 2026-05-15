Паоло Мальдини поделился совместным фото с Янником Синнером

Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини опубликовал у себя на странице в соцсети совместное фото со своим соотечественником первой ракеткой мира Янником Синнером.

Фото: Личный архив Паоло Мальдини

«Номер один», — подписал фотографию Мальдини, сопроводив текст эмодзи в виде красного сердца.

Синнер является победителем четырёх турниров «Большого шлема», чемпионом 27 турниров АТР в одиночном разряде. В 2026 году он установил рекорд, выиграв пять «Мастерсов» подряд. На текущем турнире АТР-1000 в Риме Синнер уже дошёл до полуфинала, где сразится с девятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. Встреча состоится в пятницу, 15 мая.