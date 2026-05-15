Лига 1 представила мяч на сезон-2026/2027

Французская Лига 1 в социальных сетях представила новый мяч на предстоящий сезон-2026/2027.

«Мы с гордостью представляем новый официальный мяч Лиги 1 на сезон-2026/2027», — написано в сообщении.

Чемпионом Франции сезона-2025/2026 досрочно стал «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 76 очков за 33 матча. На второй строчке в турнирной таблице Лиги 1 располагается «Ланс», заработав 67 очков. Третье место занимает «Лилль», у которого 61 очко. Заключительный тур сезона чемпионата Франции пройдёт в воскресенье, 17 мая. Все матчи состоятся параллельно в одно время. Начало игр — в 22:00 по московскому времени.