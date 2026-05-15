Червиченко: будет ли у «Ростова» настрой испортить настроение «Зениту»?
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче «Ростова» и «Зенита» в рамках 30-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Не знаю, решён ли вопрос чемпионства. Но у «Зенита» очень большой шанс. Всё зависит от «Ростова» — будет ли у них настрой испортить настроение «Зениту»? Для меня осечка «Краснодара» стала большим удивлением. Тем более первый тайм с «Динамо» был хороший. Но когда не забиваешь два момента, особенно какой был у Боселли, ты не будешь чемпионом. Лидер обязан один хотя бы использовать. Не понимаю, как можно бежать с отрывом и так бестолково распорядиться мячом. Надо было умудриться сделать то, что сделал Боселли», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
