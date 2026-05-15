Женская сборная России дважды сыграет с Китаем в июне

Женская сборная России сыграет два товарищеских матча с командой Китая. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Национальная команда с 31 мая по 8 июня проведёт учебно-тренировочный сбор в Ухане (Китай). Первая игра со сборной Китая состоится 3 июня на стадионе Wuhan Five Rings. Второй матч пройдёт 7 июня на поле тренировочного комплекса Wuhan Tazi Lake Football и состоится в закрытом режиме — без зрителей и ТВ-трансляции. Отмечается, что информация о времени начала матчей будет опубликована позднее.

Ранее женская сборная России в 2026 году обыграла команды Ганы (4:0) и Танзании (4:1).