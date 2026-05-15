Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Латвии U19 получила техническое поражение за отказ от игры с Беларусью

Сборная Латвии U19 получила техническое поражение за отказ от игры с Беларусью
Комментарии

Юношеская сборная Латвии U19 отказалась играть с Беларусью в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года. Команде было присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

U19 ЧЕ-2027 — квалификация . Группа B3. 1-й тур
15 мая 2026, пятница. 16:00 МСК
Латвия U19
Окончен
0 : 3
Т
Беларусь U19
0:1     0:2     0:3    

Юношеская сборная Беларуси выступает в группе B3 с командами Латвии, Словакии и Сан-Марино. Матч с Латвией стал первым в турнире. Далее белорусы сыграют с Сан-Марино 18 мая.

Впервые чемпионат Европы среди юношей до 19 лет проходит в новом формате, состоящем из трёх этапов вместо двух. Первый этап проходит весной 2026 года, второй будет сыгран осенью 2026 года, а третий — весной 2027 года, что задаст схему, которой будут следовать в будущих сезонах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android