Сборная Латвии U19 получила техническое поражение за отказ от игры с Беларусью

Юношеская сборная Латвии U19 отказалась играть с Беларусью в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года. Команде было присуждено техническое поражение со счётом 0:3.

Юношеская сборная Беларуси выступает в группе B3 с командами Латвии, Словакии и Сан-Марино. Матч с Латвией стал первым в турнире. Далее белорусы сыграют с Сан-Марино 18 мая.

Впервые чемпионат Европы среди юношей до 19 лет проходит в новом формате, состоящем из трёх этапов вместо двух. Первый этап проходит весной 2026 года, второй будет сыгран осенью 2026 года, а третий — весной 2027 года, что задаст схему, которой будут следовать в будущих сезонах.