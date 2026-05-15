Тренер женской сборной России поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Китаем

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан высказался о предстоящих товарищеских матчах с командой Китая. Встречи состоятся в Китае 3 и 7 июня.

«С удовольствием откликнулись на предложение китайской стороны сыграть два товарищеских матча. Сборная Китая — сильный соперник, с которым будет интересно и полезно встретиться. Китаянки — полуфиналистки недавнего Кубка Азии, который прошёл в Австралии. Мы посмотрели игры нашего будущего оппонента с этого турнира — хорошие впечатления. Игроки прекрасно оснащены физически и технически, дисциплинированы.

Планируем сыграть с Китаем оптимальным составом. Что касается акклиматизации, у нас есть рекомендации от научной группы РФС, которые помогут нам освоиться максимально быстро. К тому же уже есть опыт по этой части. В целом адаптация к климату и часовому поясу важна, но гораздо важнее подготовленность в плане тактических действий», — приводит слова Красножана официальный сайт РФС.