Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился эмоциями перед грядущим трансфером в «Краснодар». Ранее официально сообщалось, что футболист по окончании сезона присоединится к «быкам» — стороны уже подписали предварительное соглашение.

— Есть ли у тебя чувство предвкушения нового вызова в «Краснодаре»? Советовался ли с Карпиным, который стал важным тренером в твоей карьере? Что говорил Альба?

— Предвкушение, конечно, есть. Это следующий интересный этап для меня, новый вызов в карьере. Пока всё было спокойно, без особых разговоров и советов, — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.