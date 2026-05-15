«Видеть его вживую — впечатляюще». Паоло Мальдини — о встрече с Синнером
Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини рассказал о впечатлениях от очной встречи с первой ракеткой мира своим соотечественником Янником Синнером.
Ранее Синнер обыграл в четвертьфинале «Мастерса» в Риме россиянина Андрея Рублёва.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Окончен
2 : 0
Андрей Рублёв
«Мы уже пересекались с ним, потому что он был на Миланелло (тренировочная база футболистов «Милана». — Прим. «Чемпионата»), так как является фанатом «Милана», но видеть его вживую – впечатляюще. Нет слов, чтобы описать. Мне кажется, он делает разницу. Мы говорили с ним о футболе, теннисе, восстановлении, усталости – о разном, об обычных вещах», — сказал Мальдини в видео SuperTennisTV.
Далее Синнер в Риме сыграет с Даниилом Медведевым.
