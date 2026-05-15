Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Видеть его вживую — впечатляюще». Паоло Мальдини — о встрече с Синнером

«Видеть его вживую — впечатляюще». Паоло Мальдини — о встрече с Синнером
Комментарии

Бывший футболист «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини рассказал о впечатлениях от очной встречи с первой ракеткой мира своим соотечественником Янником Синнером.

Ранее Синнер обыграл в четвертьфинале «Мастерса» в Риме россиянина Андрея Рублёва.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2026, четверг. 14:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Мы уже пересекались с ним, потому что он был на Миланелло (тренировочная база футболистов «Милана». — Прим. «Чемпионата»), так как является фанатом «Милана», но видеть его вживую – впечатляюще. Нет слов, чтобы описать. Мне кажется, он делает разницу. Мы говорили с ним о футболе, теннисе, восстановлении, усталости – о разном, об обычных вещах», — сказал Мальдини в видео SuperTennisTV.

Далее Синнер в Риме сыграет с Даниилом Медведевым.

Сетка «Мастерса» в Риме
Материалы по теме
Медведев гарантировал себе камбэк в топ-8 рейтинга! Если обыграет Синнера — станет седьмым
Медведев гарантировал себе камбэк в топ-8 рейтинга! Если обыграет Синнера — станет седьмым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android