Федерико Вальверде вернулся к тренировкам с «Реалом» после скандала с дракой

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде провёл тренировку с командой после конфликта с одноклубником Орельеном Тчуамени. Об этом сообщил официальный сайт «Реала».

Ранее сообщалось, что в результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

«Наша команда провела тренировку в комплексе «Сьюдад Реал Мадрид». Игроки стартового состава в победном матче с «Овьедо» выполнили восстановительные упражнения в тренажёрном зале. Остальные игроки начали с разминочных упражнений на поле. Затем они выполнили свободные и длительные упражнения с воротами. В завершении игроки провели тренировочный матч с высоким прессингом после потери мяча и ещё один на уменьшенном поле.

Лунин не тренировался из-за вирусной инфекции, а Вальверде провёл часть тренировки с группой. Менди, Милитао, Арда Гюлер и Родриго продолжают восстанавливаться. В следующем матче команда Арбелоа сыграет с «Севильей» в 37-м, предпоследнем туре Ла Лиги на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 17 мая», — написано в сообщении клуба.