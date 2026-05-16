«Вердер» — «Боруссия» Д: во сколько начало игры Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Вердер» и «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт на стадионе «Вонинвест Везерштадион» в Бремене. В качестве главного арбитра встречи выступит Бастиан Данкерт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Мультикаст игр 34-го тура Бундеслиги можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После 33 туров немецкой Бундеслиги «шмели» набрали 70 очков и занимают второе место. Бременская команда заработала 32 очка и располагается на 15-й строчке.

В минувшем туре «Вердер» проиграл «Хоффенхайму» — 0:1, а «Боруссия» победила «Айнтрахт» — 3:2.

