«Айнтрахт» — «Штутгарт»: во сколько начало игры Бундеслиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Айнтрахт» Франкфурт и «Штутгарт». Игра пройдёт на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Вельц. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Мультикаст игр 34-го тура Бундеслиги можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После 33 туров немецкой Бундеслиги «орлы» набрали 43 очка и занимают восьмое место. «Швабы» заработали 61 очко и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре «Айнтрахт» проиграл «Боруссии» Дортмунд — 2:3, а «Штутгарт» победил «Байер» — 3:1.

Самые большие стадионы мира: