«Париж» — «ПСЖ»: во сколько начало матча 34-го тура Лиги 1, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Париж» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Жан Буен» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Гийом Парадис. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Мультикаст игр 34-го тура Лиги 1 можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После 33 туров французской Лиги 1 «Париж» набрал 41 очко и занимает 11-е место. «ПСЖ» заработал 76 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре «Париж» проиграл «Ренну» — 1:2, а «ПСЖ» победил «Ланс» — 2:0.

