«Страсбург» — «Монако»: во сколько начало матча 34-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Страсбург» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Мено» в Страсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Мультикаст игр 34-го тура Лиги 1 можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После 33 туров французской Лиги 1 «Страсбург» набрал 50 очков и занимает восьмое место. Монегаски заработали 54 очка и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре «Страсбург» победил «Брест» — 2:1, а «Монако» проиграл «Лиллю» — 0:1.

