Капитан «Ростова» Вахания: вряд ли можем занести этот сезон себе в актив

Защитник «Ростова» Илья Вахания подвёл итоги сезона-2025/2026 в исполнении своей команды. Напомним, ростовчане за тур до конца Мир Российской Премьер-Лиги гарантировали себе 10-е место в турнирной таблице.

«Когда теряешь за один сезон трёх лидеров – всю центральную ось – тяжело на что-то претендовать. Конечно, «Ростов» хочет биться за более высокие места, и это ощущалось. Команда показала характер в концовке, когда это было нужно, и решила задачу, но занести этот сезон в актив вряд ли можем – хочется большего. И лично мне тоже, конечно», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.