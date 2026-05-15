Экс-игрок «Краснодара»: будем надеяться, что «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о предстоящем матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча состоится 17 мая.

«Ростов» поборется с «Зенитом». Понятно, что у них особо задач нет, могут играть раскованно. Но будем надеяться, что «Зенит» потеряет очки в последнем туре.

«Краснодар» подвела реализация в матче с «Динамо». Думаю, и второй гол могли предотвратить. Обидно, что потеряли нужные очки. Но не надо отчаиваться. Надо забирать своё в последнем матче и ждать осечки от «Зенита», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.