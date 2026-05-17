«Марсель» — «Ренн»: во сколько начало матча 34-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Марсель» и «Ренн». Игра пройдёт на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе. В качестве главного арбитра встречи выступит Рюдди Бюке. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Мультикаст игр 34-го тура Лиги 1 можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После 33 туров французской Лиги 1 провансальцы набрали 56 очков и занимают шестое место. Красно-чёрные заработали 59 очков и располагаются на пятой строчке.

В минувшем туре «Марсель» победил «Гавр» — 1:0, а «Ренн» выиграл у «Парижа» — 2:1.

