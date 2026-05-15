«Болельщиков никто не спросит». Сергей Силкин — о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новости о возможном переходе Константина Тюкавина в «Зенит».

«Плохих в «Зенит» не зовут, и я думаю, что они правда будут охотиться на Тюкавина. «Зениту» нужны российские футболисты, у них есть возможность их приглашать и переманивать. А перейдёт именно Тюкавин или нет — уже его выбор. Реакция болельщиков? У них никто не спросит, а «Зенит» сможет предложить условия, которые компенсируют эти издержки.

Туда переходили Нобоа, Юсупов. Правда, не пришлись ко двору. И Глушенков, который перешёл из «Локомотива», сейчас в «Зените» нервничает. Переход в «Зенит» из московской команды — палка о двух концах. Нападающим там нужно забивать всегда. Может, Тюкавин и сможет так, но отношение динамовских болельщиков уже будет совсем другим», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

