Джим Рэтклифф одобрил назначение Майкла Кэррика в «МЮ» на постоянной основе — Джейкобс

Совладелец английского «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф одобрил планируемое подписание контракта с тренером Майклом Кэрриком. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

44-летний Майкл Кэррик является временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 13 января 2026 года.

Отмечается, что продолжаются переговоры о сроке контракта, вариантом которого является схема «2+1».

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 65 очков за 36 матчей. На первом месте располагается «Арсенал», который заработал 79 очков за аналогичное количество игр.