«Лион» — «Ланс»: во сколько начало матча 34-го тура Лиги 1, где смотреть трансляцию

Сегодня, 17 мая, состоится матч заключительного, 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Лион» и «Ланс». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Мультикаст игр 34-го тура Лиги 1 можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

После 33 туров французской Лиги 1 «львы» набрали 60 очков и занимают четвёртое место. Кроваво-золотые заработали 67 очков и располагаются на второй строчке.

В минувшем туре «Лион» уступил «Тулузе» — 1:2, а «Ланс» проиграл «ПСЖ» — 0:2.

