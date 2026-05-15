«Я расстроился сильно». Бубнов — о поражении «Краснодара» от «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Краснодаром» (2:1). Потерпев поражение от бело-голубых, «быки» опустились на вторую строчку в турнирной таблице за тур до конца сезона.

«Они такую игру сгорели… Я расстроился сильно. И до сих пор расстроен. Потому что так проиграть… Это катастрофа. И там самое главное, знаешь, никому претензий нельзя предъявить. Даже Мусаеву. В том смысле, что они правильно играли. Не садились в оборону, ведя 1:0. Атаковали, хотели добить и убить их, все вопросы снять», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».